Госдеп США прокомментировал позицию кандидата Трампа в вице-президенты по помощи Украине

Джей Ди Вэнс (Фото: Sarah Yenesel/EPA)

Украине не следует волноваться из-за возможного назначения критика оказания помощи Киеву Джей Ди Вэнса вице-президентом США, поскольку ее поддерживает американский народ и Конгресс. Об этом на брифинге сообщил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

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На вопрос, есть ли угроза отношениям Вашингтона и Киева в случае назначения Вэнса вице-президентом, он ответил, что Украину поддерживает не только администрация США, но и американский народ.

"Когда дело касается Украины, американский народ решительно поддерживает продление помощи. Они решительно поддерживают помощь Украине в защите от агрессии России", – сказал Миллер.

Он также отметил, что это касается не только американской общественности, но и двухпартийного большинства в обеих палатах Конгресса.

По словам спикера Госдепа, во время голосования за законопроект о дополнительном финансировании для Украины в Конгрессе "мы увидели подавляющее большинство голосов в поддержку военной помощи".

15 июля Трамп сообщил, что выбрал сенатора от Огайо Вэнса кандидатом в вице-президенты. Он отметил, что тот служил в Корпусе морской пехоты, окончил Университет штата Огайо через два года с отличием и является выпускником Йельской юридической школы.

В апреле 2024-го в The New York Times появилась статья Вэнса под названием "Математика по Украине не дает результатов". В публикации он заявил, что потребности Украины в солдатах и боеприпасах "столь велики, что ни Украина, ни союзники не способны это обеспечить".

В этой же статье он подчеркнул, что голосовал против пакета помощи Украине более чем на $60 млрд в Сенате и остается "противником практически любого предложения, чтобы Соединенные Штаты продолжали финансировать эту войну".

13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

14 июля Байден сообщил, что дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа. Директору Секретной службы также поручено проверить меры безопасности на съезде республиканцев.

Трамп после покушения решил не менять график и отправился в штат Висконсин на съезд республиканцев, как это было запланировано.

15 июля Трамп официально стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

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