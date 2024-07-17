Госдеп США прокомментировал позицию кандидата Трампа в вице-президенты по помощи Украине
Украине не следует волноваться из-за возможного назначения критика оказания помощи Киеву Джей Ди Вэнса вице-президентом США, поскольку ее поддерживает американский народ и Конгресс. Об этом на брифинге сообщил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.
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На вопрос, есть ли угроза отношениям Вашингтона и Киева в случае назначения Вэнса вице-президентом, он ответил, что Украину поддерживает не только администрация США, но и американский народ.
"Когда дело касается Украины, американский народ решительно поддерживает продление помощи. Они решительно поддерживают помощь Украине в защите от агрессии России", – сказал Миллер.
Он также отметил, что это касается не только американской общественности, но и двухпартийного большинства в обеих палатах Конгресса.
По словам спикера Госдепа, во время голосования за законопроект о дополнительном финансировании для Украины в Конгрессе "мы увидели подавляющее большинство голосов в поддержку военной помощи".
15 июля Трамп сообщил, что выбрал сенатора от Огайо Вэнса кандидатом в вице-президенты. Он отметил, что тот служил в Корпусе морской пехоты, окончил Университет штата Огайо через два года с отличием и является выпускником Йельской юридической школы.
В апреле 2024-го в The New York Times появилась статья Вэнса под названием "Математика по Украине не дает результатов". В публикации он заявил, что потребности Украины в солдатах и боеприпасах "столь велики, что ни Украина, ни союзники не способны это обеспечить".
В этой же статье он подчеркнул, что голосовал против пакета помощи Украине более чем на $60 млрд в Сенате и остается "противником практически любого предложения, чтобы Соединенные Штаты продолжали финансировать эту войну".
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