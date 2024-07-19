CNN: Трамп и Зеленский 19 июля проведут телефонный разговор
В пятницу, 19 июля, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и президент Владимир Зеленский проведут телефонный разговор. Об этом сообщило агентство CNN со ссылкой на двух неназванных собеседников, ознакомленных с этим вопросом.
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В материале говорится, что этот звонок станет первым разговором между ними с тех пор, как Трамп покинул Белый дом. Он состоится на фоне обеспокоенности в Европе относительно того, какой будет его политика по отношению к войне в Украине в случае переизбрания президентом США.
Один из собеседников отметил, что графики часто смещаются. Некоторое время ведутся дискуссии по поводу соответствующего времени для телефонного разговора между кандидатом от республиканцев и президентом Украины, добавил он.
- 15 июля Зеленский заявил, что готов сотрудничать с любой политической силой в США, в том числе с Трампом и Республиканской партией в случае ее прихода к власти.
- 17 июля Трамп сказал, что "очень хорошо" нашел общий язык с Путиным. Он отметил, что российский диктатор никогда бы не вторгся в Украину при его правлении.
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