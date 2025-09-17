Данія закупить високоточну зброю великої дальності, щоб протидіяти загрозам із боку РФ

У Данії оголосили про наміри придбати високоточну зброю через російську загрозу для Європи

Метте Фредеріксен (Фото: EPA)

Данія придбає високоточну зброю великої дальності, щоб протистояти загрозі, яку становить для Європи Росія. Про це заявила прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен, передає Reuters.

За її словами, немає сумнівів, що Росія буде загрозою для Європи та Данії на довгі роки. Через це країна цього року вже збільшила свій військовий бюджет.

Данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен уточнив, що країна закупить ракети та безпілотники, здатні вражати цілі на ворожій території. Однак він не уточнив, про яку саме зброю йдеться і скільки уряд витратить на це.

Минулого тижня у Данії заявили, що витратять 58 млрд данських крон (понад $9 млрд) на європейські системи протиповітряної оборони. Це є найбільшою закупівлею зброї за всю історію.