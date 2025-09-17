Дания закупит оружие большой дальности, чтобы противодействовать угрозам со стороны РФ
Дания приобретет высокоточное оружие большой дальности, чтобы противостоять угрозе, которую представляет для Европы Россия. Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, передает Reuters.
По ее словам, нет сомнений, что Россия будет угрозой для Европы и Дании на долгие годы. Поэтому страна в этом году уже увеличила свой военный бюджет.
Датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен уточнил, что страна закупит ракеты и беспилотники, способные поражать цели на вражеской территории. Однако он не уточнил, о каком именно оружии идет речь и сколько правительство потратит на это.
На прошлой неделе в Дании заявили, что потратят 58 млрд датских крон (более $9 млрд) на европейские системы противовоздушной обороны. Это является крупнейшей закупкой оружия за всю историю.
- 4 августа стало известно о старте программы PURL, первыми о помощи по ней объявили Нидерланды, а на следующий день это сделали Дания, Норвегия и Швеция. В начале этого же месяца в НАТО заявляли, что уже "в ближайшие недели" ожидают поставки оружия в Украину по PURL.
- Зеленский отмечал, что Украина рассчитывает, что в рамках PURL партнеры будут предоставлять не менее $1 млрд ежемесячно.
