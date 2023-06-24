Данілов про "заколот" Пригожина: Війна закінчиться саморуйнуванням Росії, процес стартував

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що процес саморуйнування Росії розпочався. Про це він написав у Twitter, коментуючи "збройний заколот" ватажка терористичної групи Вагнера Євгена Пригожина проти військового командування РФ.

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За його словами, українська формула сталого миру передбачає вихід на кордони 1991 року та запуск процесів саморуйнування Росії.

"Як війна почалася, так вона і закінчиться — усередині РФ. Процес стартував", — написав Данілов.

Раніше диктатор Володимир Путін виступив із заявою про "військовий заколот" Пригожина, назвавши його "зрадою Росії" і віддав наказ про "нейтралізацію".

ДОВІДКА. Увечері 23 червня 2023 року ватажок російської терористичної організації група Вагнера Євгеній Пригожин . Увечері 23 червня 2023 року ватажок російської терористичної організації група Вагнера Євгеній Пригожин заявив , що по базі вагнерівців нібито було завдано удару регулярними військами РФ за наказом міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника його Генштабу Валерія Герасімова. МО РФ назвало це провокацією . Пригожин звернувся до армії РФ, закликав "не чинити опір", а у разі опору пригрозив "знищувати негайно". Він не сказав прямо, що піде на Москву "розбиратися". На вулиці деяких міст РФ, близьких до України та баз Вагнера, виїхала військова техніка.

Конфлікт Пригожин vs МО РФ Шойгу триває місяці великої війни, особливо він загострився під час боїв за Бахмут. У травні 2023-го Пригожин влаштував істерику на камеру на тлі десятків тіл окупантів, обматюкавши військове командування РФ.

Пізніше Пригожин заявив, що нібито виведе "вагнерівців" з Бахмута 10 травня, але не зробив цього.

Українська розвідка вважає, що Пригожин, Шойгу та начальник ГШ РФ Герасімов "з'ясовують, хто залишиться винним" у поразці у війні.

Опозиційні росЗМІ пишуть, що у Путіна нібито "не виключають сценарій початку громадянської війни в Росії".

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