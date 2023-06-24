Данилов о "мятеже" Пригожина: Война закончится саморазрушением России, процесс стартовал

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что процесс саморазрушения России начался. Об этом он написал в Twitter, комментируя "вооруженный мятеж" главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина против военного командования РФ.

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По его словам, украинская формула устойчивого мира предусматривает выход на границы 1991 года и запуск процессов саморазрушения России.

"Как война началась, так она и закончится — внутри РФ. Процесс стартовал", — написал Данилов.

Ранее диктатор Владимир Путин выступил с заявлением насчет "военного мятежа" Пригожина, назвав его "предательством и изменой России" и отдал приказ о "нейтрализации".

СПРАВКА. Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин . Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин заявил , что по базе вагнеровцев якобы был нанесен удар регулярных войск РФ по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника его Генштаба Валерия Герасимова. МО РФ назвало это провокацией . Пригожин обратился к армии РФ, призвал "не оказывать сопротивление", а в случае сопротивления пригрозил "уничтожать немедленно". Он не сказал прямо, что пойдет на Москву "разбираться". На улицы некоторых городов РФ, близких к Украине и базам Вагнера, выехала военная техника.

Конфликт Пригожин vs МО РФ Шойгу длится месяцы большой войны, особенно он обострился во время боев за Бахмут. В мае 2023-го Пригожин устроил на камеру истерику на фоне десятков тел оккупантов, обматерив военное командование РФ.

Позднее Пригожин заявил, что якобы выведет "вагнеровцев" из Бахмута 10 мая, но не сделал этого.

Украинская разведка считает, что Пригожин, Шойгу и начальник ГШ РФ Герасимов "выясняют, кто останется виноватым" в поражении в войне.

Оппозиционные росСМИ пишут, что у Путина якобы "не исключают сценарий начала гражданской войны в России".

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