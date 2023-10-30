Данілов: Початок на Росії чорносотенних погромів – питання часу

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував антисемітські погроми, які розпочалися в Росії. Він заявив, що жоден єврей не може почуватись у безпеці в РФ, і прогнозує "чорносотенні погроми".

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"Диктатура, фашизм і російський нацизм завжди крокують поруч з антисемітизмом: події в Махачкалі, обійми з ХАМАС, заборона діяльності СОХНУТ (єврейське агентство для Ізраїлю, основними завданнями якого є репатріація євреїв до Ізраїлю та збереження та популяризація єврейської ідентичності. – Ред.), брудні жарти Путіна про євреїв – тенденція, що набирає силу, офіційної антиізраїльської позиції Кремля", – написав Данілов.

Секретар РНБО переконаний, що жоден єврей чи громадянин Ізраїлю не може почуватися в безпеці в Росії.

"Початок на Росії чорносотенних погромів – питання часу. Росія однаково ненавидить всі народи, які обирають свободу", – додав Данілов.

ДОВІДКА. Чорносотенці – збірна назва для низки російських монархічних й ультранаціоналістичних організацій, що виникли після революції 1905 року в Російській імперії. Назву взяли від низового нижньогородського ополчення Смутного часу, під проводом Кузьми Мініна. Чорносотенці виступали за збереження самодержавства на основі уваровської формули "Православ'я, самодержав'я, народність". Період особливої активності – 1905–1914 роки.

Останніми днями в Росії через війну на Близькому Сході почалися антиізраїльські та антисемітські виступи, включно з погромами.

28 жовтня у дагестанському Хасав'юрті погромники увірвалися до готелю "Фламінго", де нібито оселилися ізраїльські біженці, та перевіряли його на "присутність євреїв".

29 жовтня агресивний натовп увірвався до термінала аеропорту Махачкали, куди прибув рейс з евакуйованими з Ізраїлю. Погромники кричали "аллах акбар", вдиралися у службові приміщення аеропорту в пошуках євреїв, прорвалися на смугу.

В Ізраїлі закликали "російську законну владу" вжити заходів.

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