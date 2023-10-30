Данилов: Начало на России черносотенских погромов – вопрос времени

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал начавшиеся в России антисемитские погромы. Он заявил, что ни один еврей не может чувствовать себя в безопасности в РФ, и прогнозирует "черносотенские погромы".

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"Диктатура, фашизм и российский нацизм всегда шагают рядом с антисемитизмом: события в Махачкале, объятия из ХАМАС, запрет деятельности СОХНУТ (еврейское агентство для Израиля, основными задачами которого является репатриация евреев в Израиль и сохранение и популяризация еврейской идентичности, – ред.). грязные шутки Путина о евреях – набирающая силу тенденция официальной антиизраильской позиции Кремля", – написал Данилов.

Секретарь СНБО убежден, что ни один еврей или гражданин Израиля не может чувствовать себя в безопасности в России.

"Начало на России черносотенских погромов – вопрос времени. Россия одинаково ненавидит все народы, который выбирают свободу", – добавил Данилов.

СПРАВКА. Черносотенцы – собирательное название для ряда российских монархических и ультранационалистических организаций, возникших после революции 1905 года в Российской империи. Название было взято от низового нижегородского ополчения Смутного времени, под предводительством Кузьмы Минина. Черносотенцы выступали за сохранение самодержавия на основе уваровской формулы "Православие, самодержавие, народность". Период особой активности – 1905–1914 годы.

В последние дни в России из-за войны на Ближнем Востоке начались антиизраильские и антисемитские выступления, включая погромы.

28 октября в дагестанском Хасавюрте погромщики ворвались в гостиницу "Фламинго", где якобы поселились израильские беженцы, и проверяли его на "присутствие евреев".

29 октября агрессивная толпа ворвалась в терминал аэропорта Махачкалы , куда прибыл рейс с эвакуированными из Израиля. Погромщики кричали "Аллах акбар", врывались в служебные помещения аэропорта в поисках евреев, прорвались на полосу.

В Израиле призвали "российские законные власти" принять меры.

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