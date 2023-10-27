Данілов про ядерні випробування РФ: Одна ракета відразу гепнулась, друга не запустилась

Під час недавніх ядерних випробувань у РФ з трьох ракет було вдало запущено лише одну. Про це в ефірі телемарафону розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

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25 жовтня в Кремлі заявили, що "відпрацювали масований ядерний удар по противнику" і що навчаннями керував російській диктатор Володимир Путін. Відбулися пуски балістичних та крилатих ракет – з борту атомного підводного човна "Тула" запущено балістичну ракету "Синева", а з космодрому "Плесецьк" виконано пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс". Також у навчаннях взяв участь стратегічний бомбардувальник Ту-95МС.

У Путіна заявили, що "всі завдання навчань виконано".

Данілов прокоментував нещодавні російські випробування: "За тією інформацією, що ми маємо, із трьох ракет тільки одна вийшла. Одна гепнулась відразу, а у другої взагалі не відкрилися ті прилади, які мали б відкритися".

4 жовтня Зеленський, посилаючись на прогнози ГУР, заявив, що до кінця року Росія посилить ядерні погрози.

Пропагандистка РФ Симоньян закликала влаштувати ядерний вибух над Сибіром. Данілов відреагував – каже, що росіяни не знають, чим погрожувати Україні, а тому починають повертати ядерний шантаж.

За даними ГУР, Росія з літа готує ядерну зброю, але говорити про реальну загрозу зарано.

18 жовтня Держдума РФ відкликала ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. У Кулеби закликали світ відреагувати на чергові провокації з боку Москви.

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