Данилов о ядерных испытаниях РФ: Одна ракета сразу шлепнулась, вторая не запустилась

Во время недавних ядерных испытаний в РФ из трех ракет была удачно запущена только одна. Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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25 октября в Кремле заявили, что "отработали массированный ядерный удар по противнику" и что учениями руководил российский диктатор Владимир Путин. Были пуски баллистических и крылатых ракет – с борта атомной подводной лодки "Тула" запущена баллистическая ракета "Синева", а с космодрома "Плесецк" выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Также в учениях участвовал стратегический бомбардировщик Ту-95МС.

У Путина заявили, что "все задачи учений выполнены".

Данилов прокомментировал недавние российские испытания: "Согласно той информации, которая у нас есть, из трех ракет только одна вышла. Одна шлепнулась сразу, а у другой вообще не открылись те приборы, которые должны были открыться".

4 октября Зеленский, ссылаясь на прогнозы ГУР, заявил, что до конца года Россия усилит ядерные угрозы.

Пропагандистка РФ Симоньян призвала устроить ядерный взрыв над Сибирью. Данилов отреагировал – говорит, что россияне не знают, чем угрожать Украине, а потому начинают возвращать ядерный шантаж.

По данным ГУР, Россия с лета готовит ядерное оружие, но говорить о реальной угрозе рано.

18 октября Госдума РФ отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. У Кулебы призвали мир отреагировать на очередные провокации со стороны Москвы.

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