Данілов: Україна на військових рейках фактично з 24 лютого. Модель СРСР — це пропаганда
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна фактично перейшла на військові рейки з початку великої війни. Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net.
"У нас мобілізація, воєнний стан. Усі працюють за цими документами, які були ухвалені в перші хвилини початку великої війни. Кабінет міністрів і всі інші органи ухвалюють рішення, виходячи з цього. Обласні й районні військові адміністрації", – сказав Данілов.
Він зазначив, що військово-промисловий комплекс "працює так, як він може працювати за тих умов, у яких він перебуває".
"Якщо хтось вважає, що потрібно ще більше закручувати гайки, то з урахуванням останніх 30 років, коли Росія знищувала наш потенціал, то майте на увазі, що вони свідомо знищили цілі галузі промисловості. За пару годин це не виправити. Що ви поставите на військові рейки? Харківський тракторний завод? Який за часів війни випускав танки. Або Миколаївську верф, яку знищили росіяни", — заявив секретар РНБО.
Чиновник наголосив, що економіка України перебуває на військових рейках, оскільки всі податки йдуть на війну.
"Бюджет спрямовують на оборону країни. Життя зупинитися не може, якщо хтось надивився радянських фільмів, коли заводи вивозили за Урал, то треба розуміти, що є пропаганда, а є реалії життя", – резюмував він.
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