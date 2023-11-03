UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов: Украина на военных рельсах фактически с 24 февраля. Модель СССР — пропаганда

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 11:31
Данилов: Украина на военных рельсах фактически с 24 февраля. Модель СССР — пропаганда - Фото
Алексей Данилов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина фактически перешла на военные рельсы с начала большой войны. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

По его словам, переход на военные рельсы — это "трактовка из прошлого", так как Украина фактически находится в таком положении с 24 февраля 2022 года. 

"У нас мобилизация, военное положение. Все работают по этим документам, которые были приняты в первые минуты начала большой войны. Кабинет министров и все другие органы принимают решения, исходя из этого. Областные и районные военные администрации", — сказал Данилов. 

Он отметил, что военно-промышленный комплекс "работает так, как он может работать в тех условиях, в которых он находится". 

"Если кто-то считает, что нужно еще больше закручивать гайки, то с учетом последних 30 лет, когда Россия уничтожала наш потенциал, то имейте в виду, что они сознательно уничтожили целые области промышленности. За пару часов это не исправить. Что вы поставите на военные рельсы? Харьковский тракторный завод? Который во времена войны выпускал танки. Или Николаевскую верфь, которую уничтожили россияне", — заявил секретарь СНБО.

Чиновник подчеркнул, что экономика Украины находится на военных рельсах, так как все налоги идут на войну. 

"Бюджет направляется на оборону страны. Жизнь остановиться не может, если кто-то насмотрелся советских фильмов, когда заводы вывозили за Урал, то нужно понимать, что есть пропаганда, а есть реалии жизни", — резюмировал он.

Читайте также: Данилов: В ближайшее время Украина нарастит производство боеприпасов. Работают частники 

Дмитрий Гриниченко, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаснбобюджетвпкоборонкаАлексей Даниловвоенные рельсы

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 