Данилов: Украина на военных рельсах фактически с 24 февраля. Модель СССР — пропаганда
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина фактически перешла на военные рельсы с начала большой войны. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.
"У нас мобилизация, военное положение. Все работают по этим документам, которые были приняты в первые минуты начала большой войны. Кабинет министров и все другие органы принимают решения, исходя из этого. Областные и районные военные администрации", — сказал Данилов.
Он отметил, что военно-промышленный комплекс "работает так, как он может работать в тех условиях, в которых он находится".
"Если кто-то считает, что нужно еще больше закручивать гайки, то с учетом последних 30 лет, когда Россия уничтожала наш потенциал, то имейте в виду, что они сознательно уничтожили целые области промышленности. За пару часов это не исправить. Что вы поставите на военные рельсы? Харьковский тракторный завод? Который во времена войны выпускал танки. Или Николаевскую верфь, которую уничтожили россияне", — заявил секретарь СНБО.
Чиновник подчеркнул, что экономика Украины находится на военных рельсах, так как все налоги идут на войну.
"Бюджет направляется на оборону страны. Жизнь остановиться не может, если кто-то насмотрелся советских фильмов, когда заводы вывозили за Урал, то нужно понимать, что есть пропаганда, а есть реалии жизни", — резюмировал он.
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