ДБР з'ясувало, що у Полтавському СІЗО катували людей. Вручено підозри посадовцям
Державне бюро розслідувань виявило, що в Полтавському слідчому ізоляторі регулярно катували ув'язнених. Двоє працівників установи вже отримали підозру, йдеться у пресрелізі.
За даними слідства, працівники СІЗО катували тих ув'язнених, які відмовлялися співпрацювати з адміністрацією, порушували правила або скаржилися на дії охорони. Для цього в медичній частині було спеціально обладнано приміщення, що використовувалося як камера тортур.
Ув'язнених прив'язували до металевого ліжка, залишаючи без їжі, води й можливості скористатися туалетом на кілька днів. Один із постраждалих пережив таке жорстоке ставлення понад десять разів за останні три роки.
Кілька днів тому оперативники ДБР зафіксували нові випадки знущань з ув'язнених. Двом працівникам установи — черговому та старшому корпусу відділу режиму й охорони — повідомлено про підозру у катуванні. Саме вони безпосередньо завели потерпілого до приміщення і прив'язали його до ліжка, зазначили правоохоронці.
Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх епізодів та осіб, причетних до катувань.
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