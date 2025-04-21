ГБР выяснило, что в Полтавском СИЗО пытали людей. Вручены подозрения должностным лицам

Двум работникам учреждения – дежурному и старшему по корпусу отдела режима и охраны – сообщено о подозрении в пытках

Полтавское СИЗО (Фото: Полтавская область)

Государственное бюро расследований обнаружило, что в Полтавском следственном изоляторе регулярно пытали заключенных. Два работника учреждения уже получили подозрения, говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, работники СИЗО пытали тех заключенных, которые отказывались сотрудничать с администрацией, нарушали правила или жаловались на действия охраны. Для этого в медицинской части было специально оборудовано помещение, использовавшееся как камера пыток.

Заключенных привязывали к металлической кровати, оставляя без еды, воды и возможности воспользоваться туалетом на несколько дней. Один из пострадавших пережил столь жестокое отношение более десяти раз за последние три года.

Несколько дней назад оперативники ГБР зафиксировали новые случаи издевательств над заключенными. Двум работникам учреждения — дежурному и старшему корпусу отдела режима и охраны — сообщили о подозрении в пытках. Именно они непосредственно завели пострадавшего в помещение и привязали его к кровати, отметили правоохранители.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех эпизодов и лиц, причастных к пыткам.