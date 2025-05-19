Defense Express: Усе вказує на те, що пуску міжконтинентальної балістики у Росії не було

ГУР попереджало про плани росіян запустити "Ярс", проте, ймовірно, цього не сталося

ПУ 15У175М комплексу РС-24 "Ярс" (Фото: ресурс окупантів)

Попри те, що у Росії планували здійснити "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", все вказує на те, що цього не відбулося. Про це пише Defense Express.

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Головне управління розвідки Міноборони попереджало, що в ніч проти 19 травня Москва хоче провести запуск міжконтинентальної балістики, аби здійснити "демонстративний тиск та залякування України, а також держав-членів Європейського Союзу і НАТО".

Район пуску мав бути "максимально нетиповим" – у Свердловській області, поряд з населеним пунктом Свободний.

Саме там і базується 433-й полк 42-ї дивізії 31-ї армії ракетних військ стратегічного призначення РФ. Від нього до Нижнього Тагілу – лише 25 км, наголошує Defense Express, тому будь-який пуск був би "з величезною долею ймовірності зафільмованим місцевими".

Після пуску в мережі могли б з’явитись подібні фото:

Колаж: Defense Express

"Також росіяни мали б можливість спостерігати за польотом ракети. Враховуючи те, що основним російським полігоном, куди цілять міжконтинентальними ракетами є Кура на Камчатці, то політ цієї ракети мали спостерігати на значній території Сибіру та Далекого Сходу від Ханти-Мансійська до Магадану. Але жодного відео з її польотом опубліковано не було", – наголошує Defense Express.

Залишається невідомим, чому не відбувся пуск, проте видання нагадує, що у 2023 році РФ двічі поспіль не змогла штатно здійснити запуски РС-24 "Ярс", які збивались з курсу.

"Зрештою, будь-яка ракета проходить передпольотну перевірку, і навряд Кремль зацікавлений у тому, щоб перед перемовинами Путіна та Трампа показати неспроможність своїх сил ядерного стримування", – йдеться у публікації.

Також не виключена нештатна ситуація на першому етапі польоту одразу після старту, зазначили в Defense Express.

"Попри те, що "Ярс" є глибокою модернізацією "Тополя", завжди існує ризик відмови. Також нагадаємо, що наприкінці вересня 2024 року у РФ на космодромі "Плесецьк" у пусковій шахті вибухнув РС-28 "Сармат", – додали у виданні.

LIGA.net звернулась за коментарем до ГУР, проте на момент публікації новини відповіді не отримала.