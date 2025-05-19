Defense Express: Все указывает на то, что пуска межконтинентальной баллистики в РФ не было

ГУР предупреждало о планах россиян запустить "Ярс", однако, вероятно, этого не произошло

ПУ 15У175М комплекса РС-24 "Ярс" (Фото: ресурс оккупантов)

Несмотря на то, что в России планировали осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", все указывает на то, что этого не произошло. Об этом пишет Defense Express.

Главное управление разведки Минобороны предупреждало, что в ночь на 19 мая Москва хочет провести запуск межконтинентальной баллистики, чтобы осуществить "демонстративное давление и запугивание Украины, а также государств-членов Европейского Союза и НАТО".

Район пуска должен быть "максимально нетипичным" – в Свердловской области, рядом с населенным пунктом Свободный.

Там же и базируется 433-й полк 42-й дивизии 31-й армии ракетных войск стратегического назначения РФ. От него до Нижнего Тагила – всего 25 км, отмечает Defense Express, поэтому любой пуск был бы "с огромной долей вероятности заснят местными".

После пуска в сети могли бы появиться подобные фото:

Коллаж: Defense Express

"Также россияне имели бы возможность наблюдать за полетом ракеты. Учитывая то, что основным российским полигоном, куда целятся межконтинентальными ракетами, является Кура на Камчатке, то полет этой ракеты должны наблюдать на значительной территории Сибири и Дальнего Востока от Ханты-Мансийска до Магадана. Но ни одного видео с ее полетом опубликовано не было", – отмечает Defense Express.

Остается неизвестным, почему не состоялся пуск, однако издание напоминает, что в 2023 году РФ дважды подряд не смогла штатно осуществить запуски РС-24 "Ярс", которые сбивались с курса.

"В конце концов любая ракета проходит предполетную проверку, и вряд ли Кремль заинтересован в том, чтобы перед переговорами Путина и Трампа показать несостоятельность своих сил ядерного сдерживания", – сказано в публикации.

Также не исключена нештатная ситуация на первом этапе полета сразу после старта, отметили в Defense Express.

Несмотря на то, что "Ярс" является глубокой модернизацией "Тополя", всегда существует риск отказа. Также напомним, что в конце сентября 2024 года в РФ на космодроме "Плесецк" в пусковой шахте взорвался РС-28 "Сармат", – добавили в издании.

LIGA.net обратилась за комментарием к ГУР, однако на момент публикации новости ответа не получила.