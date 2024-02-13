Держдеп США – Трампу: Єдиний раз НАТО захищало члена Альянсу після 11 вересня 2001 року

Меттью Міллер (Скриншот)

Речник Держдепу США Меттью Міллер заявив, що НАТО насамперед забезпечує захист Сполучених Штатів. Так він відреагував на заяву колишнього американського лідера Дональда Трампа, який сказав, що заохочуватиме Росію нападати на країни НАТО, які "недостатньо платять внески" до Альянсу.

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"Це не просто вигода — це не просто Альянс, в який Сполучені Штати вкладають кошти; ми також багато отримуємо від цього Альянсу. Єдиний раз, коли НАТО стало на захист однієї зі своїх країн-членів, – це був захист Сполучених Штатів після 11 вересня", – сказав Міллер.

Він наголосив, що підтримка НАТО серед американського народу та Конгресу – велика. Крім того, речник нагадав слова чинного президента США Джо Байдена про те, що "будь-яке заохочування Росії до нападу на союзників і партнерів Сполучених Штатів є небезпечним".

Байден розкритикував заяву Трампа, назвавши його "корисним прислужником" Путіна.

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що НАТО "не може бути військовим союзом, який залежить від примх президента США".

Кандидатка на посаду президента США від Республіканської партії та головна конкурентка Трампа Ніккі Гейлі заявила, що "Не можна ставати на бік того, хто вдерся в країну, де пів мільйона людей загинули або постраждали через Путіна".

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