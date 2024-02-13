Госдеп США – Трампу: Единственный раз НАТО защищало члена Альянса после 11 сентября

Мэттью Миллер (Скриншот)

Представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что НАТО прежде всего обеспечивает защиту Соединенных Штатов. Так он отреагировал на заявление бывшего американского лидера Дональда Трампа, который сказал, что будет поощрять Россию нападать на страны НАТО, "недостаточно платящие взносы" в Альянс.

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"Это не просто выгода — это не просто Альянс, в который Соединенные Штаты вкладывают средства; мы также многое получаем от этого Альянса. Единственный раз, когда НАТО стало на защиту одной из своих стран-членов, – это была защита Соединенных Штатов после 11 сентября", – сказал Миллер.

Он подчеркнул, что поддержка НАТО среди американского народа и Конгресса большая. Кроме того, представитель напомнил слова действующего президента США Джо Байдена о том, что "любое поощрение России к нападению на союзников и партнеров Соединенных Штатов опасно".

Байден подверг критике заявление Трампа, назвав его "полезным прислужником" Путина.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что НАТО "не может быть военным союзом, который зависит от прихотей президента США".

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии и главный конкурент Трампа Никки Хейли заявила, что "Нельзя принимать сторону того, кто ворвался в страну, где полмиллиона человек погибли или пострадали из-за Путина".

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