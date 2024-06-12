Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 12 червня

Російський удар по Кривому Рогу, санкції США ізолювали РФ від доларової системи, законопроєкт про економічне бронювання та інші новини

Рятувальники на місці російської ракетної атаки у Кривому Розі 12 червня (Фото: ДСНС)

1. Дев’ять загиблих та 29 поранених: Росія вгатила по Кривому Рогу – відео. Вдень 12 червня російська армія завдала удару по житловому сектору у Кривому Розі. Наразі відомо про дев'ятьох загиблих через російську атаку. Поранено 29 людей, серед них п’ятеро – діти (детальніше).

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2. США запровадили широкий пакет санкцій проти Росії. На Мосбіржі зупинилися торги доларом. Сполучені Штати різко розширили санкції проти Росії. Спільні зусилля Мінфіну та Держдепартаменту спрямовані проти більш ніж 300 фізичних осіб та організацій як у Росії, так і за її межами. Зокрема введено санкції щодо Мосбіржі та Національного клірингового центру – це фактично означає ізоляцію від доларової системи (детальніше).

3. Конференція з відновлення України в Берліні запустила проєкти на 16 млрд євро. Міжнародна конференція із відновлення, яка відбулася 11-12 червня в Берліні, дала старт проєктам на загальну суму понад 16 млрд євро, повідомило Міністерство економіки. Під час конференції було укладено 110 міжнародних угод (детальніше).

4. На Україну вночі летіло три десятки ракет і дронів. Збито 29 цілей, зокрема "Кинджал". В ніч проти 12 червня Сили протиповітряної оборони збили російську аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", ще чотири ракети та 24 дрони-камікадзе типу Shahed, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук (детальніше).

5. Економічне бронювання нарешті оформили в законопроєкт: він уже в Раді. У Верховній Раді після пів року обговорень зареєстрували новий законопроєкт щодо бронювання військовозобов'язаних. Голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що у документі заклали концепцію "економічного бронювання", яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів (детальніше).

6. Орбан пообіцяв: Угорщина не братиме участі у рішеннях НАТО щодо України й не блокуватиме їх. Генсек НАТО Єнс Столтенберг та прем'єр Угорщини Віктор Орбан домовилися, що Будапешт не братиме участі в майбутніх рішеннях Альянсу щодо України, але й не блокуватиме їх. Угорський лідер пояснив, що не виступає проти НАТО і залишається його "лояльним" членом (детальніше).

7. Україна почала розробляти захист для підземних газосховищ. По них РФ б'є з березня. Акціонерне товариство "Укртрансгаз" замовило в проєктного інституту Міністерства оборони послуги з розроблення захисту своїх об’єктів, свідчать дані в системі держзакупівель Прозорро. Угода з ДП "Центральний проєктний інститут" на 1,16 млн грн укладена без торгів 30 травня (детальніше).

8. ГУР підтвердило пошкодження одразу двох російських Су-57 за 600 км від кордону. Під час атаки 8 червня по аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області Росії було уражено одразу декілька багатоцільових винищувачів Су-57, повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов (детальніше).

9. Сили оборони знищили радари комплексів С-400 та С-300 в окупованому Криму – Генштаб. У ніч проти 12 червня Сили оборони атакували російські зенітні ракетні комплекси С-300 та С-400 в тимчасово окупованому Криму. Підтверджено ураження двох, щодо третього — інформація уточнюється, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ (детальніше).

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