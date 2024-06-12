Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 12 июня

Российский удар по Кривому Рогу, санкции США изолировали РФ от долларовой системы, законопроект об экономическом бронировании и другие новости

Спасатели на месте российской ракетной атаки в Кривом Роге 12 июня (Фото: ГСЧС)

1. Девять погибших и 29 раненых: Россия ударила по Кривому Рогу – видео. Днем 12 июня российская армия нанесла удар по жилому сектору в Кривом Роге. Пока известно о девяти погибших из-за российской атаки. Ранены 29 человек, среди них пятеро – дети (подробнее).

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2. США ввели широкий пакет санкций против России. На Мосбирже остановились торги по доллару. Соединенные Штаты резко расширили санкции против России. Совместные усилия Минфина и Госдепартамента направлены против более 300 физических лиц и организаций как в России, так и за ее пределами. В частности введены санкции в отношении Мосбиржи и Национального клирингового центра – это фактически означает изоляцию от долларовой системы (подробнее).

3. Конференция по восстановлению Украины в Берлине запустила проекты на 16 млрд евро. Международная конференция по восстановлению, состоявшаяся 11-12 июня в Берлине, дала старт проектам на общую сумму более 16 млрд евро, сообщило Министерство экономики. В ходе конференции было заключено 110 международных соглашений (подробнее).

4. На Украину ночью летело три десятка ракет и дронов. Сбито 29 целей, в частности "Кинжал". В ночь на 12 июня Силы противовоздушной обороны сбили российскую аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", еще четыре ракеты и 24 дрона-камикадзе типа Shahed, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук (подробнее).

5. Экономическое бронирование наконец-то оформили в законопроект: он уже в Раде. В Верховной Раде после полугода обсуждений зарегистрировали новый законопроект по бронированию военнообязанных. Председатель комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха заявил, что в документе заложили концепцию "экономического бронирования", которая позволит сохранить для экономики труднозаменимых специалистов (подробнее).

6. Орбан пообещал: Венгрия не будет участвовать в решениях НАТО по Украине и не будет блокировать их. Генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер Венгрии Виктор Орбан договорились, что Будапешт не будет участвовать в будущих решениях Альянса по Украине, но и не будет блокировать их. Венгерский лидер объяснил, что не выступает против НАТО и остается его "лояльным" членом (подробнее).

7. Украина начала разрабатывать защиту для подземных газохранилищ. По ним РФ бьет с марта. Акционерное общество "Укртрансгаз" заказало у проектного института Министерства обороны услуги по разработке защиты своих объектов, свидетельствуют данные в системе госзакупок Прозорро. Соглашение с ГП "Центральный проектный институт" на 1,16 млн грн заключено без торгов 30 мая (подробнее).

8. ГУР подтвердило повреждение сразу двух российских Су-57 в 600 км от границы. Во время атаки 8 июня на аэродром "Ахтубинск" в Астраханской области России было поражено сразу несколько многоцелевых истребителей Су-57, сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов (подробнее).

9. Силы обороны уничтожили радары комплексов С-400 и С-300 в оккупированном Крыму – Генштаб. В ночь на 12 июня Силы обороны атаковали российские зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400 во временно оккупированном Крыму. Подтверждено поражение двух, по третьему — информация уточняется, сообщили в Генеральном штабе ВСУ (подробнее).

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