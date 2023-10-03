Die Presse: Глава МЗС Швеції не приїхав в Україну — забув удома паспорт

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом не зміг в'їхати в Україну на зустріч глав МЗС Європейського союзу, оскільки забув паспорт. Про це повідомило видання Die Presse із посиланням на власні джерела у дипломатичних колах.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Журналісти пишуть, що Більстрьом забув свій паспорт у Швеції, тому його не пустили в країну на польсько-українському кордоні.

Також на засіданні не були присутні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, який відмовився від участі із самого початку, а також головний дипломат Латвії Криш'яніс Каріньш, який захворів на коронавірус.

Польський міністр Збігнєв Рау не приїхав до Києва через "проблеми зі здоров'ям та період економічного спаду у відносинах з Україною".

14 вересня 2023 року українські льотчики випробували шведські винищувачі JAS Gripen, заявили на Sveriges Radio із посиланням на письмове повідомлення міністра оборони країни Пола Йонсона. Він не виключив, що бойові літаки будуть доставлені до України згодом.

Швеція передала Україні 10 танків Strv122. З ними їдуть українські військові після навчання.

19 січня 2023 року у Швеції повідомили, що передадуть Україні близько 50 бойових машин піхоти CV90 та самохідні артилерійські установки Archer.

Дивіться також: Україна та Швеція домовилися про спільне виробництво БМП CV-90 – відео Міноборони

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.