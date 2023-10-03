RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Die Presse: Глава МЗС Швеції не приїхав в Україну — забув удома паспорт

Этот материал также доступен на русском
03.10.2023, 12:26
Die Presse: Глава МЗС Швеції не приїхав в Україну — забув удома паспорт - Фото
Тобіас Більстрьом (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом не зміг в'їхати в Україну на зустріч глав МЗС Європейського союзу, оскільки забув паспорт. Про це повідомило видання Die Presse із посиланням на власні джерела у дипломатичних колах.

Журналісти пишуть, що Більстрьом забув свій паспорт у Швеції, тому його не пустили в країну на польсько-українському кордоні.

Також на засіданні не були присутні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, який відмовився від участі із самого початку, а також головний дипломат Латвії Криш'яніс Каріньш, який захворів на коронавірус.

Польський міністр Збігнєв Рау не приїхав до Києва через "проблеми зі здоров'ям та період економічного спаду у відносинах з Україною".

  • 14 вересня 2023 року українські льотчики випробували шведські винищувачі JAS Gripen, заявили на Sveriges Radio із посиланням на письмове повідомлення міністра оборони країни Пола Йонсона. Він не виключив, що бойові літаки будуть доставлені до України згодом.
  • Швеція передала Україні 10 танків Strv122. З ними їдуть українські військові після навчання.
  • 19 січня 2023 року у Швеції повідомили, що передадуть Україні близько 50 бойових машин піхоти CV90 та самохідні артилерійські установки Archer.

Дивіться також: Україна та Швеція домовилися про спільне виробництво БМП CV-90 – відео Міноборони

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавійськова допомогашвеціяТобіас Більстрьом
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 