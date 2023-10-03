Глава МЗС Польщі не приїхав до Києва. Сказав про "період економічного спаду" у відносинах

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау прокоментував свою відсутність на зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу, яка 2 жовтня відбулася у Києві. В ефірі телеканалу Polsat News він назвав однією із причин проблеми зі здоров'ям, але також сказав і про "період економічного спаду" у відносинах з Україною.

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"Передусім, це пов'язано з тим, що в політиці, у тому числі в двосторонній політиці між різними країнами, у нас бувають періоди економічних підйомів і спадів. Зараз, коли йдеться про відносини між Польщею та Україною, ми вступаємо в період економічного спаду. Моя відсутність там частково є виразом цього", – сказав Рау.

Він наголосив, що Польща направила до Києва заступника держсекретаря МЗС, і "це зовсім не низький чин". Він перебуває там разом із трьома іншими заступниками міністра, повідомив глава МЗС Польщі.

Рау також відкинув припущення, що такий крок є "відповіддю" на виступ президента Володимира Зеленського в ООН, де він поскаржився на зернове ембарго з боку окремих країн Євросоюзу.

Тоді Зеленський сказав: "Тривожно бачити, як дехто в Європі, деякі наші друзі в Європі, розігрують солідарність у політичному театрі, роблячи із зерна трилер. Може здатися, що вони відіграють власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора".

Після цього українського посла викликали до МЗС Польщі.

МЗС України закликало Польщу відкинути емоції та перейти на конструктивний шлях вирішення зернової проблематики.

Сьогодні посол України у Варшаві Василь Зварич заявив, що Польщу однією з перших запрошували на форум оборонних індустрій у Києві, але ніхто не приїхав.

При цьому Зварич запевнив, що між Україною та Польщею немає "масштабної кризи у відносинах".

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