Глава МИД Польши не приехал в Киеве. Сказал о "периоде экономического спада" в отношениях

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау прокомментировал свое отсутствие на встрече глав МИД стран Евросоюза, которая 2 октября прошла в Киеве. В эфире телеканала Polsat News он назвал одной из причин проблемы со здоровьем, но также сказал и о "периоде экономического спада" в отношениях с Украиной.

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"Прежде всего, это связано с тем, что в политике, в том числе в двусторонней политике между разными странами, у нас бывают периоды экономических подъемов и спадов. Сейчас, когда речь идет об отношениях между Польшей и Украиной, мы вступаем в период экономического спада. Мое отсутствие там отчасти является выражением этого", – сказал Рау.

Он подчеркнул, что Польша направила в Киев заместителя госсекретаря МИД, и "это совершенно не низкий чин". Он находится там вместе с тремя другими заместителями министра, сообщил глава МИД Польши.

Рау также отверг предположение, что такой шаг является "ответом" на выступление президента Владимира Зеленского в ООН, в котором он пожаловался на зерновое эмбарго со стороны отдельных стран Евросоюза.

Тогда Зеленский сказал: "Тревожно видеть, как кое-кто в Европе, некоторые наши друзья в Европе, разыгрывают солидарность в политическом театре, делая из зерна триллер. Может показаться, что они играют собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера".

После этого украинского посла вызвали в МИД Польши.

МИД Украины призвал Польшу отвергнуть эмоции и перейти на конструктивный путь решения зерновой проблематики.

Сегодня посол Украины в Варшаве Василий Зварич заявил, что Польшу одной из первых приглашали на форум оборонных индустрий в Киеве, но никто не приехал.

При этом Зварич заверил, что между Украиной и Польшей нет "масштабного кризиса в отношениях".

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