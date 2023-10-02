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Польшу одной из первых звали на оружейный форум в Киеве, никто не приехал — посол Украины

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2023, 12:43
Польшу одной из первых звали на оружейный форум в Киеве, никто не приехал — посол Украины - Фото
Василий Зварич (Фото: EPA)

Посол Украины в Варшаве Василий Зварич заявил, что Польшу приглашали на форум оборонных индустрий в Киеве, но никто не приехал. Об этом он сообщил в интервью каналу TVN 24.

По его словам, вопросы необходимо адресовать полякам, так как страна была одной из первых, кого пригласили на мероприятие. 

"Мы пригласили всех из наших дружественных стран, в том числе компании оборонной промышленности. Польша была одной из первых, кто получил это приглашение, поэтому мы ждали участия польской стороны", — сказал Зварич.

Он отметил, что каждая страна сама решает, приезжать или нет. 

"Мы отправим приглашение, а государство уже решит, принимать это приглашение или нет, исходя из собственных интересов. Поэтому мы с уважением относимся к таким решениям, но это не повод обвинять Украину в отсутствии Польши", — резюмировал дипломат.

  • 20 сентября премьер-министр Польши Моравецкий сказал, что сейчас Польша не предоставляет Украине никакого оружия собственного производства, потому что теперь "мы вооружаем себя самым современным оружием". Однако в то же время Польша "точно не будет рисковать безопасностью Украины, передача вооружений от других союзников по-прежнему происходит и никак не нарушена", подчеркнул политик.
  • В МИД Польши были "удивлены" заявлением премьера. Там отметили, что он якобы "не согласовал его с ведомством".
  • Президент Польши Анджей Дуда заявил, что слова премьера "вырвали из контекста" и он имел в виду только новое вооружение, которое Польша покупает в рамках модернизации своей армии.

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Дмитрий Гриниченко
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