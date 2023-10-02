Польщу однією з перших запрошували на збройовий форум у Києві, ніхто не приїхав — посол України

Посол України у Варшаві Василь Зварич заявив, що Польщу запрошували на форум оборонних індустрій у Києві, але ніхто не приїхав. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу TVN 24.

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За його словами, питання необхідно адресувати полякам, оскільки країна була однією із перших, кого запросили на захід.

"Ми запросили всіх із наших дружніх країн, зокрема компанії оборонної промисловості. Польща була однією з перших, хто отримав це запрошення, тому ми чекали на участь польської сторони", — сказав Зварич.

Він зазначив, що кожна країна сама вирішує, приїжджати чи ні.

"Ми надішлемо запрошення, а держава вже вирішить, приймати це запрошення чи ні, виходячи із власних інтересів. Тому ми з повагою ставимося до таких рішень, але це не привід звинувачувати Україну у відсутності Польщі", – резюмував дипломат.

20 вересня прем'єр-міністр Польщі Моравецький сказав, що зараз Польща не надає Україні жодної зброї власного виробництва, бо тепер "ми озброюємо себе найсучаснішою зброєю". Однак водночас Польща "точно не ризикуватиме безпекою України, передавання озброєнь від інших союзників, як і раніше, відбувається і ніяк не порушено", підкреслив політик.

У МЗС Польщі були "здивовані" заявою прем'єра. Там зазначили, що він нібито "не погодив його із відомством".

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова прем'єра "вирвали з контексту" і він мав на увазі лише нове озброєння, яке Польща купує у межах модернізації своєї армії.

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