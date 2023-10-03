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Die Presse: Глава МИД Швеции не приехал в Украину — забыл дома паспорт

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 12:26
Die Presse: Глава МИД Швеции не приехал в Украину — забыл дома паспорт - Фото
Тобиас Бильстрем (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем не смог въехать в Украину на встречу глав МИД Европейского союза, так как забыл паспорт. Об этом сообщило издание Die Presse со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

Журналисты пишут, что Бильстрем забыл свой паспорт в Швеции, а поэтому его не пустили в страну на польско-украинской границе. 

Также на заседании не присутствовали глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который отказался от участия с самого начала, а также главный дипломат Латвии Кришьянис Кариньш, который заболел коронавирусом.

Польский министр Збигнев Рау не приехал в Киев из-за "проблемы со здоровьем и периода экономического спада в отношениях с Украиной".

  • 14 сентября 2023 года украинские летчики испытали шведские истребители JAS Gripen, заявили на Sveriges Radio со ссылкой на письменное сообщение министра обороны страны Пола Йонсона. Он не исключил, что боевые самолеты будут доставлены в Украину со временем.
  • Швеция передала Украине 10 танков Strv122. С ними едут украинские военные после обучения.
  • 19 января 2023 года в Швеции сообщили, что передадут Украине около 50 боевых машин пехоты CV90 и самоходные артиллерийские установки Archer.

Смотрите также: Украина и Швеция договорились о совместном производстве БМП CV-90 – видео Минобороны

Дмитрий Гриниченко
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