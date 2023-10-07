Джанкой. У мережі пишуть про вибух, видно дим та сліди від ракети у небі – фото

У тимчасово окупованому Криму в Джанкої ввечері 7 жовтня пролунав вибух і видно дим, у мережі публікують фото.

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Проукраїнський Telegram-канал Кримський вітер, посилаючись на дані підписників, написав, що "гучний вибух" було чути у Чорноморському, Красноперекопському та Джанкойському районах.

У небі видно слід ракети.

Також місцеві повідомляють, що на аеродромі в Джанкої включено сирену.

Кримські Telegram-канали окупантів пишуть про нібито роботу російської ППО.

Останнім часом у Криму регулярно відбуваються вибухи. Окупанти скаржаться на ракетні удари та атаки дронів.

Верещук закликала росіян, які незаконно перебувають у тимчасово окупованому Криму, виїхати з півострова зараз, оскільки зробити це одночасно тисячам людей, коли розпочнуться наземні бойові дії, не вдасться.

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