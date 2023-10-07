RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Джанкой. У мережі пишуть про вибух, видно дим та сліди від ракети у небі – фото

Этот материал также доступен на русском
07.10.2023, 18:15
Джанкой. У мережі пишуть про вибух, видно дим та сліди від ракети у небі – фото - Фото
Фото - Telegram-канал Николаевский Ванёк

У тимчасово окупованому Криму в Джанкої ввечері 7 жовтня пролунав вибух і видно дим, у мережі публікують фото.

Проукраїнський Telegram-канал Кримський вітер, посилаючись на дані підписників, написав, що "гучний вибух" було чути у Чорноморському, Красноперекопському та Джанкойському районах.

У небі видно слід ракети.

Джанкой. У мережі пишуть про вибух, видно дим та сліди від ракети у небі – фото

Джанкой. У мережі пишуть про вибух, видно дим та сліди від ракети у небі – фото

Також місцеві повідомляють, що на аеродромі в Джанкої включено сирену.

Кримські Telegram-канали окупантів пишуть про нібито роботу російської ППО.

  • Останнім часом у Криму регулярно відбуваються вибухи. Окупанти скаржаться на ракетні удари та атаки дронів.
  • Верещук закликала росіян, які незаконно перебувають у тимчасово окупованому Криму, виїхати з півострова зараз, оскільки зробити це одночасно тисячам людей, коли розпочнуться наземні бойові дії, не вдасться.

Дивіться також: Бій у морі та переслідування на катерах: нове відео та деталі спецоперації ГУР у Криму

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
кримвійнаДжанкой
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 