Джанкой. У мережі пишуть про вибух, видно дим та сліди від ракети у небі – фото
07.10.2023, 18:15
Фото - Telegram-канал Николаевский Ванёк
У тимчасово окупованому Криму в Джанкої ввечері 7 жовтня пролунав вибух і видно дим, у мережі публікують фото.
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Проукраїнський Telegram-канал Кримський вітер, посилаючись на дані підписників, написав, що "гучний вибух" було чути у Чорноморському, Красноперекопському та Джанкойському районах.
У небі видно слід ракети.
Також місцеві повідомляють, що на аеродромі в Джанкої включено сирену.
Кримські Telegram-канали окупантів пишуть про нібито роботу російської ППО.
- Останнім часом у Криму регулярно відбуваються вибухи. Окупанти скаржаться на ракетні удари та атаки дронів.
- Верещук закликала росіян, які незаконно перебувають у тимчасово окупованому Криму, виїхати з півострова зараз, оскільки зробити це одночасно тисячам людей, коли розпочнуться наземні бойові дії, не вдасться.
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