Джанкой. В сети пишут о взрыве, видно дым и следы от ракеты в небе – фото

Во временно оккупированном Крыму в Джанкое вечером 7 октября прогремел взрыв и видно дым, в сети публикуют фото.

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Проукраинский Telegram-канал Крымский ветер, ссылаясь на данные подписчиков, написал, что "громкий взрыв" было слышно в Черноморском, Красноперекопском и Джанкойском районах.

В небе виден след ракеты.

Также местные сообщают, что на аэродроме в Джанкое включена сирена.

Крымские Telegram-каналы оккупантов пишут о якобы работе российской ПВО.

В последнее время в Крыму регулярно происходят взрывы. Оккупанты жалуются на ракетные удары и атаки дронов.

Верещук призвала россиян, незаконно находящимся во временно оккупированном Крыму, уехать с полуострова сейчас, так как сделать это одновременно тысячам людей, когда начнутся наземные боевые действия, не удастся.

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