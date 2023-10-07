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Джанкой. В сети пишут о взрыве, видно дым и следы от ракеты в небе – фото

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2023, 18:15
Джанкой. В сети пишут о взрыве, видно дым и следы от ракеты в небе – фото - Фото
Фото - Telegram-канал Николаевский Ванёк

Во временно оккупированном Крыму в Джанкое вечером 7 октября прогремел взрыв и видно дым, в сети публикуют фото.

Проукраинский Telegram-канал Крымский ветер, ссылаясь на данные подписчиков, написал, что "громкий взрыв" было слышно в Черноморском, Красноперекопском и Джанкойском районах.

В небе виден след ракеты.

Джанкой. В сети пишут о взрыве, видно дым и следы от ракеты в небе – фото

Джанкой. В сети пишут о взрыве, видно дым и следы от ракеты в небе – фото

Также местные сообщают, что на аэродроме в Джанкое включена сирена.

Крымские Telegram-каналы оккупантов пишут о якобы работе российской ПВО.

  • В последнее время в Крыму регулярно происходят взрывы. Оккупанты жалуются на ракетные удары и атаки дронов.
  • Верещук призвала россиян, незаконно находящимся во временно оккупированном Крыму, уехать с полуострова сейчас, так как сделать это одновременно тысячам людей, когда начнутся наземные боевые действия, не удастся.

Смотрите также: Бой в море и преследование на катерах: новое видео и детали спецоперации ГУР в Крыму

Оксана Житнюк
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