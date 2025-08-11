До Білорусі для навчань прибуло кілька сотень військових РФ, загрози немає – Держприкордонслужба
На військові спільні навчання до Білорусі прибули кілька сотень військовослужбовців і кілька десятків одиниць техніки російської армії. Проте наразі ця кількість не є суттєвою загрозою для України, повідомив в ефірі телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
За його словами, Білорусь також відправила свої певні підрозділи й сили в Росію, де вона має майданчики для проведення спільних навчань "Захід-2025", які заплановані на вересень.
Демченко додав, що підрозділи розвідки Міноборони та Держприкордонної служби постійно відстежують подальше можливе прибуття до Білорусі російських підрозділів.
"Цей напрямок, як і раніше, для нас є загрозливий. Тому що під час цих навчань не можна виключати провокацій або нагнітання подальшої ситуації щодо безпеки для нашої країни", – зазначив Демченко.
За його словами, станом на зараз загрозу для України з території Білорусі є несуттєвою, ударних угруповань не сформовано.
"З огляду на ті сили, які є станом на зараз, – то це не та суттєва загроза, яка може йти з території Білорусі. До того ж ми не спостерігаємо, що у напрямку до нашого кордону на території Білорусі було сформовано або формувалося якесь ударне формування", – зауважив речник.
Він наголосив, що цей напрямок перебуває під повним контролем.
- 14 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що спільні навчання Росії та Білорусі можуть проходити в глибині території останньої, щоб не провокувати Україну.
- 5 серпня повідомлялось, що Німеччина спрямувала до Польщі п’ять винищувачів Eurofighter за чотири тижні до початку спільних військових навчань РФ та Білорусі.
- 8 серпня прикордонники повідомили, що Росія відправила до Білорусі незначну кількість військових для проведення спільних навчань, цього не вистачить для наступу.
