В Беларусь для учений прибыло несколько сотен военных РФ, угрозы нет – Госпогранслужба
На военные совместные учения в Беларусь прибыли несколько сотен военнослужащих и несколько десятков единиц техники российской армии. Однако пока это количество не является существенной угрозой для Украины, сообщил в эфире телемарафона представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.
По его словам, Беларусь также отправила свои определенные подразделения и силы в Россию, где она имеет площадки для проведения совместных учений "Запад-2025", которые запланированы на сентябрь.
Демченко добавил, что подразделения разведки Минобороны и Госпогранслужбы постоянно отслеживают дальнейшее возможное прибытие в Беларусь российских подразделений.
"Это направление, как и раньше, для нас является угрожающим. Потому что во время этих учений нельзя исключать провокаций или нагнетания дальнейшей ситуации по безопасности для нашей страны", – отметил Демченко.
По его словам, по состоянию на данный момент угроза для Украины с территории Беларуси несущественна, ударные группировки не сформированы.
"Учитывая те силы, которые есть по состоянию на сейчас – это не та существенная угроза, которая может идти с территории Беларуси. К тому же мы не отмечаем, что по направлению к нашей границе на территории Беларуси было сформировано или формировалось какое-то ударное формирование", – отметил спикер.
Он подчеркнул, что это направление находится под полным контролем.
- 14 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что совместные учения России и Беларуси могут проходить в глубине территории последней, чтобы не провоцировать Украину.
- 5 августа сообщалось, что Германия направила в Польшу пять истребителей Eurofighter за четыре недели до начала совместных военных учений РФ и Беларуси.
- 8 августа пограничники сообщили, что Россия отправила в Беларусь незначительное количество военных для проведения совместных учений, этого не хватит для наступления.
