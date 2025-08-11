В Беларусь для учений прибыло несколько сотен военных РФ, угрозы нет – Госпогранслужба

Демченко сообщил, что Украина контролирует перемещение и скопление российских войск в Беларуси, поскольку нельзя исключать возможность провокаций

Российский солдат (Фото: пропагандистские медиа)

На военные совместные учения в Беларусь прибыли несколько сотен военнослужащих и несколько десятков единиц техники российской армии. Однако пока это количество не является существенной угрозой для Украины, сообщил в эфире телемарафона представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, Беларусь также отправила свои определенные подразделения и силы в Россию, где она имеет площадки для проведения совместных учений "Запад-2025", которые запланированы на сентябрь.

Демченко добавил, что подразделения разведки Минобороны и Госпогранслужбы постоянно отслеживают дальнейшее возможное прибытие в Беларусь российских подразделений.

"Это направление, как и раньше, для нас является угрожающим. Потому что во время этих учений нельзя исключать провокаций или нагнетания дальнейшей ситуации по безопасности для нашей страны", – отметил Демченко.

По его словам, по состоянию на данный момент угроза для Украины с территории Беларуси несущественна, ударные группировки не сформированы.

"Учитывая те силы, которые есть по состоянию на сейчас – это не та существенная угроза, которая может идти с территории Беларуси. К тому же мы не отмечаем, что по направлению к нашей границе на территории Беларуси было сформировано или формировалось какое-то ударное формирование", – отметил спикер.

Он подчеркнул, что это направление находится под полным контролем.