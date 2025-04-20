До України прибув Благодатний вогонь – фото

Святиня прибула до України з Варшави у ніч проти 20 квітня

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби

У ніч проти 20 квітня Благодатний вогонь прибув в Україну. Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Державної прикордонної служби.

"У міжнародному пункті пропуску "Устилуг" прикордонники Волинського загону зустріли Благодатний вогонь, що традиційно сходить у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі напередодні святкування Воскресіння Христового", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що святиня прибула з Варшави, охоронці кордону забезпечили швидке та безпечне проходження вогню через держрубіж.

Благодатний вогонь уже вирушив з українсько-польського кордону в напрямку Києва, а звідти пошириться по всій Україні — до храмів, монастирів і парафій у різних регіонах. У багатьох церквах вже активно готуються до його прибуття.

"Нехай цей вогонь стане світлом віри та сили для кожного з нас. Нехай він зігріє серця українців — вдома, на передовій, у тимчасовій окупації та за кордоном. І нехай з ним у кожну оселю прийдуть спокій і любов, а в Україну – перемога та мир", – побажали прикордонники.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ