До України прибув Благодатний вогонь – фото
У ніч проти 20 квітня Благодатний вогонь прибув в Україну. Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Державної прикордонної служби.
"У міжнародному пункті пропуску "Устилуг" прикордонники Волинського загону зустріли Благодатний вогонь, що традиційно сходить у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі напередодні святкування Воскресіння Христового", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що святиня прибула з Варшави, охоронці кордону забезпечили швидке та безпечне проходження вогню через держрубіж.
Благодатний вогонь уже вирушив з українсько-польського кордону в напрямку Києва, а звідти пошириться по всій Україні — до храмів, монастирів і парафій у різних регіонах. У багатьох церквах вже активно готуються до його прибуття.
"Нехай цей вогонь стане світлом віри та сили для кожного з нас. Нехай він зігріє серця українців — вдома, на передовій, у тимчасовій окупації та за кордоном. І нехай з ним у кожну оселю прийдуть спокій і любов, а в Україну – перемога та мир", – побажали прикордонники.
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