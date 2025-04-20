В Украину прибыл Благодатный огонь – фото
В ночь на 20 апреля Благодатный огонь прибыл в Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Государственной пограничной службы.
"В международном пункте пропуска "Устилуг" пограничники Волынского отряда встретили Благодатный огонь, традиционно восходящий в Храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне празднования Воскресения Христова", – говорится в сообщении.
Отмечается, что святыня прибыла из Варшавы, защитники границы обеспечили быстрое и безопасное прохождение огня через госрубеж.
Благодатный огонь уже отправился с украинско-польской границы в направлении Киева, а оттуда распространится по всей Украине — в храмы, монастыри и приходы в разных регионах. Во многих церквях уже активно готовятся к его прибытию.
"Пусть этот огонь станет светом веры и силы для каждого из нас. Пусть он согреет сердца украинцев — дома, на передовой, во временной оккупации и за рубежом. И пусть с ним в каждый дом придут покой и любовь, а в Украину – победа и мир", – пожелали пограничники.
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