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До Зеленського приїхав власник каналу Fox News. Його вважають головним рупором республіканців

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20.11.2023, 12:43
До Зеленського приїхав власник каналу Fox News. Його вважають головним рупором республіканців - Фото
Володимир Зеленський та Лаклан Мердок (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Fox Corporation Лакланом Мердоком — у цю медіаімперію входить американський телеканал Fox News. Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

На зустрічі Зеленський подякував американцям за висвітлення української боротьби проти російської агресії.
Він нагадав, що навесні 2022 року на Київщині група журналістів Fox News потрапила під обстріл росіян, тоді загинули оператор П'єр Закржевський та українська фіксерка Олександра Кувшинова, а журналіст Бенджамін Голл був тяжко поранений.
Глава держави подякував Мердоку за візит і зазначив, що це дуже важливий сигнал підтримки України, коли фокус уваги розмивають інші події.
Лаклан Мердок та його батько Руперт контролюють конгломерат Fox Corporation, до якого входить телеканал Fox News. Він вважається одним із головних рупорів Республіканської партії, зокрема її ультраправої частини, яка підтримує 45-го президента США Дональда Трампа.

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Дмитро Гриниченко
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Володимир ЗеленськийвійнаРеспубліканська партіяFox NewsЛаклан Мердок
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