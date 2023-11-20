К Зеленскому приехал владелец канала Fox News. Его считают главным рупором республиканцев
20.11.2023, 12:43
Владимир Зеленский и Лаклан Мердок (Фото: ОП)
Президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком — в эту медиаимперию входит американский телеканал Fox News. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
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На встрече Зеленский поблагодарил американцев за освещение украинской борьбы против российской агрессии.
Он напомнил, что весной 2022 года в Киевской области группа журналистов Fox News попала под обстрел россиян, тогда погибли оператор Пьер Закржевский и украинская фиксер Александра Кувшинова, а журналист Бенджамин Холл был тяжело ранен.
Глава государства поблагодарил Мердока за визит и отметил, что это очень важный сигнал поддержки Украины, когда фокус внимания размывают другие события.
Лаклан Мердок и его отец Руперт контролируют конгломерат Fox Corporation, в который входит телеканал Fox News. Он считается одним из главных рупоров Республиканской партии, в частности ее ультраправой части, которая поддерживает 45-го президента США Дональда Трампа.
- В июне 2023 года бывший топ-ведущий Fox News Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской гидроэлектростанции и оскорбил президента Владимира Зеленского. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал его "негодяем и украинофобом".
- Трамп заявил, что рассмотрел бы пропагандиста Такера Карлсона на должность вице-президента.
- Медиамагнат Руперт Мердок ушел в отставку в возрасте 92 лет.
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