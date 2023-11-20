К Зеленскому приехал владелец канала Fox News. Его считают главным рупором республиканцев

Президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком — в эту медиаимперию входит американский телеканал Fox News. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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На встрече Зеленский поблагодарил американцев за освещение украинской борьбы против российской агрессии.

Он напомнил, что весной 2022 года в Киевской области группа журналистов Fox News попала под обстрел россиян, тогда погибли оператор Пьер Закржевский и украинская фиксер Александра Кувшинова, а журналист Бенджамин Холл был тяжело ранен.

Глава государства поблагодарил Мердока за визит и отметил, что это очень важный сигнал поддержки Украины, когда фокус внимания размывают другие события.

Лаклан Мердок и его отец Руперт контролируют конгломерат Fox Corporation, в который входит телеканал Fox News. Он считается одним из главных рупоров Республиканской партии, в частности ее ультраправой части, которая поддерживает 45-го президента США Дональда Трампа

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