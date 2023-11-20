UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

К Зеленскому приехал владелец канала Fox News. Его считают главным рупором республиканцев

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2023, 12:43
К Зеленскому приехал владелец канала Fox News. Его считают главным рупором республиканцев - Фото
Владимир Зеленский и Лаклан Мердок (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком — в эту медиаимперию входит американский телеканал Fox News. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

На встрече Зеленский поблагодарил американцев за освещение украинской борьбы против российской агрессии.
Он напомнил, что весной 2022 года в Киевской области группа журналистов Fox News попала под обстрел россиян, тогда погибли оператор Пьер Закржевский и украинская фиксер Александра Кувшинова, а журналист Бенджамин Холл был тяжело ранен.
Глава государства поблагодарил Мердока за визит и отметил, что это очень важный сигнал поддержки Украины, когда фокус внимания размывают другие события. 
Лаклан Мердок и его отец Руперт контролируют конгломерат Fox Corporation, в который входит телеканал Fox News. Он считается одним из главных рупоров Республиканской партии, в частности ее ультраправой части, которая поддерживает 45-го президента США Дональда Трампа

Читайте также: Такер Карлсон уволен с канала Fox News. Кто он и почему из-за него такая шумиха в США 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвойнареспубликанская партияFox Newsлаклан Мердок

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 