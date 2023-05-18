RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Вдома у Князєва знайшли близько $500 000, ще понад $400 000 – у Кабінеті Верховного Суду

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 15:51
Вдома у Князєва знайшли близько $500 000, ще понад $400 000 – у Кабінеті Верховного Суду - Фото
Всеволод Князєв (скриншот)
виправлено

Під час обшуків вдома в ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва правоохоронці знайшли близько $500 000, ще понад $400 000 – у кабінеті Верховного Суду. Про це повідомляє Суспільне.

15 травня 2023 року НАБУ та САП заявили про розкриття факту масштабної корупції у Верховному Суді України. Одним із фігурантів справи назвали Князєва, а загальна сума хабаря становила $2,7 млн.

18 травня Вища рада правосуддя дала дозвіл на тримання під вартою Князєва.

Під час засідання були зачитані протоколи та матеріали справи, згідно з якими під час обшуків у ексголови ВС знайшли гроші: близько $500000 виявили вдома у Князєва, ще понад $400000 – у кабінеті Верховного Суду.

Кореспондент Суспільного, який був присутній на засіданні, повідомив, що з усього хабаря, $2,7 млн, слідчі вилучили не всю суму, а тільки $1,3 млн. Де інші гроші — не встановлено.

  • 16 травня НАБУ підтвердило, що голову Верховного Суду затримали за підозрою в корупції.
  • Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву та позбавив посади голови Суду.
  • Князєв свою провину не визнав, назвав справу "замовленням певних політиків за його певні дії".

Читайте також: Княжа зграя. НАБУ підозрює голову Верховного суду в рішенні на користь Жеваго: що відомо

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
судкорупціяхабарВсеволод Князєв
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 