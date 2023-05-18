Вдома у Князєва знайшли близько $500 000, ще понад $400 000 – у Кабінеті Верховного Суду

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Під час обшуків вдома в ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва правоохоронці знайшли близько $500 000, ще понад $400 000 – у кабінеті Верховного Суду. Про це повідомляє Суспільне.

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15 травня 2023 року НАБУ та САП заявили про розкриття факту масштабної корупції у Верховному Суді України. Одним із фігурантів справи назвали Князєва, а загальна сума хабаря становила $2,7 млн.

18 травня Вища рада правосуддя дала дозвіл на тримання під вартою Князєва.

Під час засідання були зачитані протоколи та матеріали справи, згідно з якими під час обшуків у ексголови ВС знайшли гроші: близько $500000 виявили вдома у Князєва, ще понад $400000 – у кабінеті Верховного Суду.

Кореспондент Суспільного, який був присутній на засіданні, повідомив, що з усього хабаря, $2,7 млн, слідчі вилучили не всю суму, а тільки $1,3 млн. Де інші гроші — не встановлено.

16 травня НАБУ підтвердило, що голову Верховного Суду затримали за підозрою в корупції.

Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву та позбавив посади голови Суду.

Князєв свою провину не визнав, назвав справу "замовленням певних політиків за його певні дії".

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