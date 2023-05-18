Вдома у Князєва знайшли близько $500 000, ще понад $400 000 – у Кабінеті Верховного Суду
Під час обшуків вдома в ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва правоохоронці знайшли близько $500 000, ще понад $400 000 – у кабінеті Верховного Суду. Про це повідомляє Суспільне.
15 травня 2023 року НАБУ та САП заявили про розкриття факту масштабної корупції у Верховному Суді України. Одним із фігурантів справи назвали Князєва, а загальна сума хабаря становила $2,7 млн.
18 травня Вища рада правосуддя дала дозвіл на тримання під вартою Князєва.
Під час засідання були зачитані протоколи та матеріали справи, згідно з якими під час обшуків у ексголови ВС знайшли гроші: близько $500000 виявили вдома у Князєва, ще понад $400000 – у кабінеті Верховного Суду.
Кореспондент Суспільного, який був присутній на засіданні, повідомив, що з усього хабаря, $2,7 млн, слідчі вилучили не всю суму, а тільки $1,3 млн. Де інші гроші — не встановлено.
- 16 травня НАБУ підтвердило, що голову Верховного Суду затримали за підозрою в корупції.
- Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву та позбавив посади голови Суду.
- Князєв свою провину не визнав, назвав справу "замовленням певних політиків за його певні дії".
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