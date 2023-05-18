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Дома у Князева нашли около $5000, еще более $4000 – в Кабинете Верховного Суда

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 15:51
Дома у Князева нашли около $5000, еще более $4000 – в Кабинете Верховного Суда - Фото
Всеволод Князев (скриншот)

Во время обысков дома у экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева правоохранители обнаружили около $5000, еще более $4000 – в кабинете Верховного Суда. Об этом сообщает Суспільне.

15 мая 2023 года НАБУ и САП заявили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном Суде Украины. Одним из фигурантов дела назвали Князева, а общая сумма взятки составила $2,7 млн.

18 мая Высший совет правосудия дал разрешение на содержание под стражей Князева.

Во время заседания были зачитаны протоколы и материалы дела, согласно которым во время обысков у экс-главы ВС нашли деньги: около $5000 обнаружили дома у Князева, еще более $4000 – в кабинете Верховного Суда.

Присутствовавший на заседании корреспондент Суспільного сообщил, что из всей взятки, $2,7 млн, следователи изъяли не всю сумму, а только $1,3 млн. Где остальные деньги — не установлено.

  • 16 мая НАБУ подтвердило, что глава Верховного Суда задержан по подозрению в коррупции.
  • Пленум Верховного Суда выразил недоверие Князеву и лишил должности главы Суда.
  • Князев свою вину не признал, назвал дело "заказом определенных политиков за его определенные действия".

Милана Головань
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коррупциясудвзяткаВсеволод Князев
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