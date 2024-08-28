"Другосортні для Кремля". Полонені окупанти записали відеозвернення до Путіна

Звернення полонених росіян (Фото: скрін з відео звернення)

Декілька сотень російських окупантів, які перебувають в одному з українських таборів для полонених, записали відеозвернення до російського диктатора Володимира Путіна. Вони просять його "посприяти у їхньому поверненні додому".

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Відео звернення 28 серпня опублікував український проєкт "Хочу жить".

Від імені полонених окупантів до Путіна звернувся Ніколай Душка, який раніше вже записував аналогічне звернення. Але тоді путінські пропагандисти назвали відео "фейком, акторами, українськими зеками".

Душка виразив загальне обурення та приниження полонених росіян щодо того, що російська влада забула про тих своїх військових, які багато місяців перебувають у полоні.

"Ми знаходимося тут від одного до двох років. І вчергове бачимо таких, яких взяли у полон у 2024 році та вже обміняли. А про нас забули. Навіть ті, хто боягузливо вийшов з білим прапором й здав землі, вже вдома", — сказав він.

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Поранених, хворих, людей похилого віку та мобілізованих, які потрапили в полон на полі бою, Росія повертає їх "на здачу", йдеться у повідомленні проєкту. "Коли у списках залишаються місця після кадировців, ув'язнених, офіцерів та полонених з елітних підрозділів типу ВДВ", – зазначили представники "Хочу жить".

Там також додали, що під час останнього обміну 24 серпня жодного із цих полонених Росія не повернула додому – запросили лише строковиків, які провели у полоні близько двох тижнів.