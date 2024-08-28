"Второсортные для Кремля". Пленные оккупанты записали видеообращение к Путину

Обращение пленных россиян (Фото: скрин из видео обращения)

Несколько сотен российских оккупантов, находящихся в одном из украинских лагерей для пленных, записали видеообращение к российскому диктатору Владимиру Путину. Они просят его "посодействовать в их возвращении домой".

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Видео обращения 28 августа опубликовал украинский проект "Хочу жить".

От имени пленных оккупантов к Путину обратился Николай Душка, ранее уже записывавший аналогичное обращение. Но тогда путинские пропагандисты назвали видео "фейком, актерами, украинскими зеками".

Душка выразил всеобщее возмущение и унижение пленных россиян относительно того, что российские власти забыли о своих военных, которые многие месяцы находятся в плену.

"Мы находимся здесь от одного до двух лет. И в очередной раз видим таких, которых взяли в плен в 2024 году и уже обменяли. А о нас забыли. Даже те, кто трусливо вышел с белым флагом и сдал земли, уже дома", — сказал он. он.

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Раненых, больных, стариков и мобилизованных, попавших в плен на поле боя, Россия возвращает их "на сдачу", говорится в сообщении проекта. "Когда в списках остаются места после кадыровцев, заключенных, офицеров и пленников из элитных подразделений типа ВДВ", – отметили представители "Хочу жить".

Там также добавили, что во время последнего обмена 24 августа ни одного из этих пленных Россия не вернула домой – запросили только срочников, которые провели в плену около двух недель.