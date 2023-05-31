Дуда: Путін ще не програв війну й не варто сміятися з танків 60-х років, які важать 60 тонн

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російський диктатор Володимир Путін ще не програв війну, оскільки армія РФ все ще перебуває на території України та має силу. Про це польський лідер сказав у інтерв'ю Альмару Латуру, генеральному директору Dow Jones, який видає The Wall Street Journal.

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За словами політика, багато хто називає вступ Фінляндії до НАТО "поразкою у війні" для Путіна, але це не так.

"Путін ще не програв війни. Сподіваюся, програє. А поки маємо ситуацію, коли російський каток тисне Україну, щодня на фронті гинуть сотні людей. Росіян — понад 100 мільйонів, українців — менш ніж 40 мільйонів. Вже одна ця різниця показує, хто тут має перевагу. Для росіян людське життя нічого не означає, для українців кожне життя на вагу золота", – пояснив Дуда.

Він наголосив, що РФ – ядерна держава, яка має "гігантські склади зброї".

"Навіщо сміятися, що Росія викочує танки 1960-х років? Кожен танк важить 50-60 тонн. Якщо він рушить – він розчавлює, незалежно від того, чи він сучасний", – зазначив президент Польщі.

Дуда підкреслив, що Путін програє війну тоді, коли російську армію відкинуть за міжнародно визнані кордони України.

"Тоді ми скажемо, що вони нічого не отримали в результаті цієї війни, що їхній план поневолення України провалився, їхні імперські амбіції покарані, вони втратили сотні тисяч осіб", – підсумував політик.

2 травня 2023 року Дуда заявив, що на користь його країни, щоб Україна дала відсіч російській агресії.

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