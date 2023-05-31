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Дуда: Путин еще не проиграл войну и не стоит смеяться над танками 60-х годов

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 12:20
Дуда: Путин еще не проиграл войну и не стоит смеяться над танками 60-х годов - Фото
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что российский диктатор Владимир Путин еще не проиграл войну, поскольку армия РФ все еще находится на территории Украины и имеет силу. Об этом польский лидер сказал в интервью Альмару Латуру, генеральному директору Dow Jones, который выдает The Wall Street Journal.

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По словам политика, многие называют вступление Финляндии в НАТО "поражением в войне" для Путина, но это не так.

"Путин еще не проиграл войну. Надеюсь, проиграет. А пока имеем ситуацию, когда российский каток давит Украину, ежедневно на фронте гибнут сотни людей. Россиян — более 100 миллионов, украинцев — менее 40 миллионов. Уже одна эта разница показывает, кто здесь имеет преимущество. Для россиян человеческая жизнь ничего не значит, для украинцев каждая жизнь на вес золота", – объяснил Дуда.

Он подчеркнул, что РФ – ядерное государство, имеющее "гигантские склады оружия".

"Зачем смеяться, что Россия выкатывает танки 1960-х годов? Каждый танк весит 50-60 тонн. Если он двинется – он раздавливает, независимо от того, современный ли он", – отметил президент Польши.

Дуда подчеркнул, что Путин проиграет войну тогда, когда российская армия будет отброшена за международно признанные границы Украины.

"Тогда мы скажем, что они ничего не получили в результате этой войны, что их план порабощения Украины провалился, их имперские амбиции наказаны, они потеряли сотни тысяч людей", – подытожил политик.

  • 2 мая 2023 года Дуда заявил, что в пользу его страны, чтобы Украина дала отпор российской агрессии.

Читайте также: Дуда: В Украине решается судьба мира, нужно объяснить это всему международному сообществу

Олег Васькив
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