Дуда вважає проблемою те, що США надаватимуть Україні системи Patriot поза чергою

На думку польського президента, ця ситуація демонструє, що західні країни виробляють занадто мало зброї

Анджей Дуда (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Президент Польщі Анджей Дуда вважає проблемою те, що США вирішили надати пріоритет у передаванні систем протиповітряної оборони Patriot Україні, а потім – іншим замовникам. Про це він заявив в ефірі Radio Zet.

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"Це завжди проблема, коли постачання затримуються, особливо коли відбувається модернізація польської армії. Однак пам'ятаймо, що нас захищають, серед іншого, сьогодні в Польщі є американські пускові установки, є і британські системи", – сказав Дуда.

На думку польського президента, ця ситуація демонструє, що західні країни виробляють занадто мало зброї: протягом багатьох років "вільний світ звик жити без воєн, без загроз", а військове виробництво було обмежене.

"Зараз, коли є, наприклад, попит на боєприпаси, склади порожні. І це величезна проблема сьогодні, потрібно повертатися до нормального виробництва, потрібно відновлювати ланцюги постачань, потрібно дивитися на те, що світ змінився", – додав він.

20 червня 2024 року представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США передаватимуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot та NASAMS спочатку Україні, а вже потім всім іншим країнам-замовникам.

Раніше з подібною заявою виступив президент Джо Байден. Він заявив, що США спочатку надаватимуть системи протиповітряної оборони Patriot Україні, а вже потім – своїм замовникам з-поміж інших країн.

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