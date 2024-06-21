Дуда считает проблемой то, что США будут передавать Украине системы Patriot вне очереди

По мнению польского президента, эта ситуация демонстрирует, что западные страны производят слишком мало оружия

Анджей Дуда (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Президент Польши Анджей Дуда считает проблемой то, что США решили предоставить приоритет в передаче систем противовоздушной обороны Patriot Украине, а затем другим заказчикам. Об этом он заявил в эфире Radio Zet.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Это всегда проблема, когда поставки задерживаются, особенно когда происходит модернизация польской армии. Однако помним, что нас защищают, среди прочего сегодня в Польше есть американские пусковые установки, есть и британские системы", – сказал Дуда.

По мнению польского президента, эта ситуация демонстрирует, что западные страны производят слишком мало оружия: в течение многих лет "свободный мир привык жить без войн, без угроз", а военное производство было ограничено.

"Сейчас когда есть, например, спрос на боеприпасы, склады пустые. И это огромная проблема сегодня, нужно возвращаться к нормальному производству, нужно восстанавливать цепи поставок, нужно смотреть на то, что мир изменился", – добавил он.

20 июня 2024 года представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут передавать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS сначала Украине, а затем уже всем остальным странам-заказчикам.

Ранее с подобным заявлением выступил президент Джо Байден. Он заявил, что США сначала будут предоставлять системы противовоздушной обороны Patriot Украине, а уже потом – своим заказчикам из других стран.

Читайте также: США о Patriot для Украины: Из Польши не дадим, работаем с другими партнерами