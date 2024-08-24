Дуда заявив, що проситиме Зеленського не бити по військових РФ, які відступатимуть. Той відреагував

Анджей Дуда сказав, що коли хтось нападає на когось, то він буде "побитий"

Анджей Дуда (Фото: Офіс президента)

Під час візиту до Києва президент Польщі Анджей Дуда пожартував, що проситиме українського колегу Володимира Зеленського не добивати російських солдатів, які будуть втікати з України. Про це польський президент розповів під час брифінгу з Зеленським та прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте.

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Дуда, відповідаючи на запитання про те, як він бачить завершення війни в Україні, згадав події кінця 80-х років XX століття, коли Польща виходила з-під впливу Радянського Союзу.

За його словами, після завершення Другої світової війни й протягом наступних 40 років на території Польщі перебували радянські війська. Він назвав це своєрідною окупацією, адже вони там перебували без згоди Варшави.

"Ми тоді як молоді люди на демонстраціях кричали такий лозунг польською: "Совіти додому!". Українці теж мають такий лозунг, але він стосується російського воєнного корабля", – сказав Дуда.

Він заявив, що коли хтось нападає на когось, то він буде "побитий" і буде мати втрати. І той, хто не бере цього до уваги, за його словами, нерозумний.

"Але якщо буде так, що росіяни зроблять те, що повинні зробити, тобто повернуться додому. І російські війська будуть виходити з України. Якщо буде так, що українські війська атакуватимуть їх, то я зателефоную Зеленському і скажу, щоб не бомбардували їх, коли вони ідуть геть. Я можу обіцяти це російським солдатам", – стверджує президент Польщі.

Зеленський відповів Дуді, що в момент цього дзвінка може бути "зайнято", на що польський президент відреагував сміхом.

15 квітня Дуда заявив, що наразі жодних розмов про мирні переговори між Україною та Росією немає – Київ має жорстку позицію щодо перемоги у війні.

19 липня президент заявив, що з підтримкою союзників Україна може спробувати завершити гарячу стадію війни до кінця цього року.

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