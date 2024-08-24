Дуда заявил, что будет просить Зеленского не бить по отступающим военным РФ. Тот ответил

Анджей Дуда сказал, что если кто-то нападает на кого-то, то он будет "побит"

Анджей Дуда (Фото: Офис президента)

Во время визита в Киев президент Польши Анджей Дуда пошутил, что будет просить украинского коллегу Владимира Зеленского не добивать российских солдат, которые будут бежать из Украины. Об этом польский президент рассказал во время брифинга с Зеленским и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

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Дуда, отвечая на вопрос о том, как он видит завершение войны в Украине, вспомнил события конца 80-х годов XX века, когда Польша выходила из-под влияния Советского Союза.

По его словам, после завершения Второй мировой войны и в течение следующих 40 лет на территории Польши находились советские войска. Он назвал это своеобразной оккупацией, ведь они находились там без согласия Варшавы.

"Мы в то время как молодые люди на демонстрациях кричали такой лозунг на польском: "Советы домой!". Украинцы тоже имеют такой лозунг, но он касается российского военного корабля", – сказал Дуда.

Он заявил, что если кто-то нападает на кого-то, то он будет "побит" и будет иметь потери. И тот, кто не принимает этого во внимание, по его словам, неразумен.

"Но если будет так, что россияне сделают то, что должны сделать, то есть вернутся домой. И российские войска будут выходить из Украины. Если будет так, что украинские войска будут атаковать их, то я позвоню Зеленскому и скажу, чтобы не бомбили их, когда они уходят. Я могу обещать это российским солдатам", – утверждает президент Польши.

Зеленский ответил Дуде, что в момент этого звонка может быть "занято", на что польский президент отреагировал смехом.

15 апреля Дуда заявил, что пока никаких разговоров о мирных переговорах между Украиной и Россией нет – у Киева жесткая позиция относительно победы в войне.

19 июля президент заявил, что с поддержкой союзников Украина может попытаться завершить горячую стадию войны до конца этого года.

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