Економіст Дубровський про мита Трампа: Це свідчення того, наскільки він темний

Президент Трамп виступає під час оголошення нових мит (Фото: EPA-EFE/KENT NISHIMURA)

Президент США Дональд Трамп увів високі мита на товари майже з усіх країн світу. Старший економіст CASE Україна Володимир Дубровський в коментарі до матеріалу LIGA.net висловив думку, що дії американського президента базуються на "невігластві" щодо законів економіки.

Основний удар, за словами Дубровського, відчують передусім американці та жителі країн, які введуть власні високі мита у відповідь на дії Трампа. Як наслідок, відбудеться глобальний розрив торгових ланцюжків і світовий економічний спад.

"Цей крок показує мислення Трампа, як він сприймає торговий дефіцит за грабіж США. Це мислення XVII століття – меркантилізм. Це свідчить, наскільки він темний, бо такі уявлення спростували ще Адам Сміт і Девід Рікардо на початку ХІХ ст. Це мислення у парадигмі нульової суми. І так думає лідер найбільшої економіки світу. Це невігластво поділяє значна частина його виборців", – сказав Дубровський.