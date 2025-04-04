Экономист Дубровский о пошлинах Трампа: Это свидетельство того, насколько он темный
Президент Трамп выступает во время объявления новых пошлин (Фото: EPA-EFE/KENT NISHIMURA)

Президент США Дональд Трамп ввел высокие пошлины на товары почти из всех стран мира. Старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский в комментарии к материалу LIGA.net выразил мнение, что действия американского президента базируются на "невежестве" в законах экономики.

Основной удар, по словам Дубровского, ощутят прежде всего американцы и жители стран, которые введут свои высокие пошлины в ответ на действия Трампа. Как следствие, произойдет глобальный разрыв торговых цепочек и мировой экономический спад.

"Этот шаг показывает мышление Трампа, как он воспринимает торговый дефицит за грабеж США. Это мышление XVII века – меркантилизм. Это свидетельствует, насколько он темный, ибо такие представления опровергли еще Адам Смит и Дэвид Рикардо в начале XIX века. Это невежество разделяет значительная часть его избирателей", – сказал Дубровский.

  • В среду, 2 апреля, Трамп объявил о введении новых пошлин на иностранные товары.
  • Пошлины не затронули Россию, Беларусь и КНДР. Представитель Белого дома в комментарии The New York Times пояснил, что против этих стран и так ввели слишком высокие тарифы.
  • России и Беларуси новые пошлины не касаются, потому что США с ними практически не торгуют, пояснил министр финансов США Скотт Бессент.
  • Пошлины Трампа не сильно повлияют на Украину, считает депутат Ярослав Железняк.
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