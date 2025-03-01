Експосол Британії в Україні: Команда Білого дому підставила Зеленського

Зеленський дратує Трампа ті, що не хоче швидко погоджуватися на мирну угоду

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Колишній посол Великої Британії в Україні Саймон Сміт вважає, що президента Володимира Зеленського могла "підставити" команда Білого дому. Про це він сказав у коментарі телеканалу Sky's після суперечки українського лідера з Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом 28 лютого.

Він сказав, що ніколи раніше не бачив нічого подібного у спілкуванні між двома президентами. За словами Сміта, Зеленський "виявивши героїчну стійкість" і витримав багато випробувань.

"Зазнати таких тортур на засіданні в Білому домі було просто вражаюче. Він виглядав дуже самотнім, поки команда Білого дому накидалася на нього", – сказав він.

Експосол вважає, що поведінка Трампа показала, наскільки глибокою є його образа на українського президента. На його думку, це може бути пов'язане з тим, що Зеленський не допоміг лідеру США під час першого президентського терміну.

"Трамп також прагнув швидко врегулювати конфлікт, а Зеленський його бісить, висуваючи заперечення проти цього плану – заперечення, які є цілком розумними", – зазначив Сміт.

Він також підкреслив, що однією з "тривожних ознак" є те, що Трамп вважає своїм другом російського диктатора Володимира Путіна, а не союзників по НАТО. Лідер США зазнав "величезного тиску" України та союзників ЄС, на той час Путін, за словами експосла, не відчував взагалі жодного тиску.

"Виникає справді тривожне питання про те, куди підуть США при Трампі з цього питання", – підсумував Сміт.