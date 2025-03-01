Экс-посол Британии в Украине: Команда Белого дома подставила Зеленского

Зеленский бесит Трампа те, что не хочет быстро соглашаться на мирное соглашение

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Бывший посол Великобритании в Украине Саймон Смит считает, что президента Владимира Зеленского могла "подставить" команда Белого дома. Об этом он сказал в комментарии телеканалу Sky's после спора украинского лидера с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом 28 февраля.

Он сказал, что никогда ранее не видел ничего подобного в общении между двумя президентами. По словам Смита, Зеленский "проявив героическую стойкость" и выдержал много испытаний.

"Подвергнуться такого рода пыткам на заседании в Белом доме было просто поразительно. Он выглядел очень одиноким, пока команда Белого дома набрасывалась на него", – сказал он.

Экс-посол считает, что поведение Трампа показало, насколько глубока его обида на украинского президента. По его мнению, это может быть связано с тем, что Зеленский не помог лидеру США во время его первого президентского срока.

"Трамп также стремился быстро урегулировать конфликт, а Зеленский его бесит, выдвигая возражения против этого плана – возражения, которые совершенно разумны", – отметил Смит.

Он также подчеркнул, что один из самых "тревожных признаков" это то, что Трамп считает своим другом российского диктатора Владимира Путина, а не союзников по НАТО. Лидер США подверг "огромному давлению" Украину и союзников ЕС, в то время Путин, по словам экс-посла, не испытывал вообще никакого давления.

"Возникает действительно тревожный вопрос о том, куда пойдут США при Трампе по этому вопросу", – подытожил Смит.