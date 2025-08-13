Експосол Пристайко: Українці не дозволяють Зеленському віддати Росії окуповані території
Українці не дозволяють своєму обраному демократично і законно президенту Володимиру Зеленському віддати окуповані території Росії. Про це заявив колишній міністр закордонних справ, експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв’ю LIGA.net.
За його словами, у випадку, коли Росія намагається забрати окуповані українські території, одним із варіантів розв'язання проблеми дипломатично є підняття рівня дискусії.
Пристайко звернув увагу на підхід президента США Дональда Трампа, який, за його словами, іноді надає більшого значення російській нещодавній Конституції, ніж українській, яка діє з початку незалежності.
"Коли ми бачимо, що наша Конституція його не цікавить, а російська цікавить, це очевидно, що по Фрейду з нього лізе, що російське погодження набагато важливіше для нього, ніж знайти справедливий мир для України", – наголосив Пристайко.
Він зазначив, що зараз у риториці слово "справедливий" мир замінюють на "достойний", під яким розуміють збереження обличчя всіма сторонами, а не досягнення справедливості.
Пристайко підкреслив, що Україна та європейські партнери мають зайняти спільну позицію, щоб впливати на підхід США.
"Сполучені Штати – наш найбільший друг і партнер... але ми повинні допомогти президенту Трампу вибудувати нашу спільну українсько-європейсько-американську позицію", – підсумував експосол.
- 9 серпня Трамп повідомив, що домовився про зустріч із Путіним на Алясці 15 серпня. Він підтвердив, що США розглядають "обмін територіями" між Україною і Росією в межах цього процесу "на благо обох сторін".
- Зеленський заявив, що Україна не даруватиме свою землю окупанту і відповідь на українське територіальне питання – у Конституції.
- Президент переконаний, якщо Україна вийде з Донбасу за своєю волею або під тиском, цим буде відкрито третю війну, адже ці території стануть новим плацдармом для наступу РФ на Запорізьку, Дніпропетровську і Харківську області.
