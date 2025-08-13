Експосол Пристайко: Українці не дозволяють Зеленському віддати Росії окуповані території

Експосол наголосив, що Україна та європейські партнери мають зайняти спільну позицію, щоб впливати на підхід США щодо врегулювання війни

Вадим Пристайко (Фото: Liga.net)

Українці не дозволяють своєму обраному демократично і законно президенту Володимиру Зеленському віддати окуповані території Росії. Про це заявив колишній міністр закордонних справ, експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв’ю LIGA.net.

За його словами, у випадку, коли Росія намагається забрати окуповані українські території, одним із варіантів розв'язання проблеми дипломатично є підняття рівня дискусії.

Пристайко звернув увагу на підхід президента США Дональда Трампа, який, за його словами, іноді надає більшого значення російській нещодавній Конституції, ніж українській, яка діє з початку незалежності.

"Коли ми бачимо, що наша Конституція його не цікавить, а російська цікавить, це очевидно, що по Фрейду з нього лізе, що російське погодження набагато важливіше для нього, ніж знайти справедливий мир для України", – наголосив Пристайко.

Він зазначив, що зараз у риториці слово "справедливий" мир замінюють на "достойний", під яким розуміють збереження обличчя всіма сторонами, а не досягнення справедливості.

Пристайко підкреслив, що Україна та європейські партнери мають зайняти спільну позицію, щоб впливати на підхід США.

"Сполучені Штати – наш найбільший друг і партнер... але ми повинні допомогти президенту Трампу вибудувати нашу спільну українсько-європейсько-американську позицію", – підсумував експосол.