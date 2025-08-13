Экс-посол Пристайко: Украинцы не позволяют Зеленскому отдать РФ оккупированные территории

Экс-посол подчеркнул, что Украина и европейские партнеры должны занять общую позицию, чтобы влиять на подход США по урегулированию войны

Вадим Пристайко (Фото: Liga.net)

Украинцы не позволяют своему избранному демократически и законно президенту Владимиру Зеленскому отдать оккупированные территории России. Об этом заявил бывший министр иностранных дел, экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью LIGA.net.

По его словам, в случае, когда Россия пытается забрать оккупированные украинские территории, одним из вариантов решения проблемы дипломатически является поднятие уровня дискуссии.

Пристайко обратил внимание на подход президента США Дональда Трампа, который, по его словам, иногда придает большее значение российской недавней Конституции, чем украинской, которая действует с начала независимости.

"Когда мы видим, что наша Конституция его не интересует, а российская интересует, это очевидно, что по Фрейду из него лезет, что российское согласование гораздо важнее для него, чем найти справедливый мир для Украины", – подчеркнул Пристайко.

Он отметил, что сейчас в риторике слово "справедливый" мир заменяют на "достойный", под которым понимают сохранение лица всеми сторонами, а не достижение справедливости.

Пристайко подчеркнул, что Украина и европейские партнеры должны занять общую позицию, чтобы влиять на подход США.

"Соединенные Штаты – наш самый большой друг и партнер... но мы должны помочь президенту Трампу выстроить нашу общую украинско-европейско-американскую позицию", – подытожил экс-посол.